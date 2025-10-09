Representantes da comunidade brasileira levam preocupações à embaixada em Lisboa

Representantes de várias associações e coletivos da comunidade brasileira em Portugal participaram de uma reunião na Embaixada do Brasil em Lisboa nesta quinta-feira, 09 de outubro. O encontro foi solicitado pelo grupo ao embaixador Raimundo Carreiro, para apresentar algumas das preocupações dos brasileiros e brasileiras em Portugal.Entre os pleitos apresentados, estão os casos de xenofobia e violência contra as mulheres, a dificuldade em conseguir atendimento na Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), bem como a preocupação com a chegada do fim do decreto-lei que reconhece como válidos todos os documentos vencidos. A sensação de insegurança aumenta com a recém criada Unidade de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), focada na fiscalização de imigrantes no país. Estes pleitos foram unânimes entre as entidades presentes e já haviam sido levados para diálogo com Portugal na reunião anual da subcomissão de Assuntos Consulares e Circulação de Pessoas, realizada em Lisboa recentemente. Na ocasião, o Brasil transmitiu que a "comunidade brasileira não seja prejudicada caso estes prazos não sejam cumpridos pelo Governo".O tema da educação também foi apresentado pelos participantes do encontro hoje, principalmente o não reconhecimento do Tratado de Porto Seguro na cobrança das mensalidades universitárias. Em alguns cursos e universidades, o valor cobrado é dez vezes maior se comparado com os portugueses e demais estudantes europeus. Todos os pontos foram tomados nota por parte da equipe diplomática. O embaixador Raimundo Carreiro assegurou que está em diálogo constante com o Governo português, principalmente com o secretário de Estado das Migrações Rui Armindo Freitas. Os temas na agenda são sempre a questão documental e afastamento de imigrantes do território por causa de indeferimentos nos processos.Esta foi a segunda reunião realizada entre a embaixada e represetantes da comunidade braisileir este ano, sendo a primeira antes da cimeira entre Brasil e Portugal. Ficou acordada a possibilidade de novos encontros para discutir temas específicos e a equipe da embaixada reiteirou o permanente diálogo com a comunidade.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil adicionou oficialmente tema da xenofobia na agenda bilateral com Portugal.Deputada brasileira propõe comissão externa para analisar novas regras migratórias e xenofobia em Portugal