DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Representantes da comunidade brasileira levam preocupações à embaixada em Lisboa
Foto: Amanda Lima
DN Brasil

Representantes da comunidade brasileira levam preocupações à embaixada em Lisboa

Xenofobia, dificuldade no reconhecimento de diplomas e demora na obtenção de documentos foram alguns dos pleitos levados ao embaixador Raimundo Carreiro.
Publicado a

Representantes de várias associações e coletivos da comunidade brasileira em Portugal participaram de uma reunião na Embaixada do Brasil em Lisboa nesta quinta-feira, 09 de outubro. O encontro foi solicitado pelo grupo ao embaixador Raimundo Carreiro, para apresentar algumas das preocupações dos brasileiros e brasileiras em Portugal.

Entre os pleitos apresentados, estão os casos de xenofobia e violência contra as mulheres, a dificuldade em conseguir atendimento na Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), bem como a preocupação com a chegada do fim do decreto-lei que reconhece como válidos todos os documentos vencidos. A sensação de insegurança aumenta com a recém criada Unidade de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), focada na fiscalização de imigrantes no país.

Estes pleitos foram unânimes entre as entidades presentes e já haviam sido levados para diálogo com Portugal na reunião anual da subcomissão de Assuntos Consulares e Circulação de Pessoas, realizada em Lisboa recentemente. Na ocasião, o Brasil transmitiu que a "comunidade brasileira não seja prejudicada caso estes prazos não sejam cumpridos pelo Governo".

O tema da educação também foi apresentado pelos participantes do encontro hoje, principalmente o não reconhecimento do Tratado de Porto Seguro na cobrança das mensalidades universitárias. Em alguns cursos e universidades, o valor cobrado é dez vezes maior se comparado com os portugueses e demais estudantes europeus. Todos os pontos foram tomados nota por parte da equipe diplomática.

O embaixador Raimundo Carreiro assegurou que está em diálogo constante com o Governo português, principalmente com o secretário de Estado das Migrações Rui Armindo Freitas. Os temas na agenda são sempre a questão documental e afastamento de imigrantes do território por causa de indeferimentos nos processos.

Esta foi a segunda reunião realizada entre a embaixada e represetantes da comunidade braisileir este ano, sendo a primeira antes da cimeira entre Brasil e Portugal. Ficou acordada a possibilidade de novos encontros para discutir temas específicos e a equipe da embaixada reiteirou o permanente diálogo com a comunidade.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Representantes da comunidade brasileira levam preocupações à embaixada em Lisboa
Brasil adicionou oficialmente tema da xenofobia na agenda bilateral com Portugal
Representantes da comunidade brasileira levam preocupações à embaixada em Lisboa
Deputada brasileira propõe comissão externa para analisar novas regras migratórias e xenofobia em Portugal
Imigração
AIMA
diplomacia
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt