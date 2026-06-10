Renovação de títulos de residência expirados até outubro estará disponível esta quinta

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai abrir o portal de renovações nesta quinta-feira, 11 de junho, para documentos vencidos em setembro e outubro. A informação foi confirmada por uma fonte da agência ao DN Brasil. O portal estará disponível ao longo do dia.Até o momento, podem ser renovados os títulos de residência vencidos até agosto. A última liberação ocorreu em 6 de maio, contemplando os documentos com vencimento entre julho e agosto.A agência tem realizado a abertura do site para períodos de dois meses à frente, como forma de evitar o acúmulo de pedidos. Relatos recebidos pelo DN Brasil indicam que os documentos têm sido entregues dentro do prazo de 60 dias após a renovação online.Esse sistema completará um ano em agosto. Para o procedimento digital, foi lançado um novo portal, eliminando a necessidade de comparecimento presencial a um balcão da AIMA.Já os títulos de residência vencidos até julho do ano passado e renovados pela Estrutura de Missão ainda enfrentam atrasos. Há relatos de imigrantes que aguardam há meses a chegada da autorização de residência renovada. O mesmo ocorre com a renovação dos títulos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).Apesar de ainda existirem processos em andamento por meio do mutirão, o objetivo do Governo é centralizar o procedimento no portal online, após anos de dificuldades para renovar os documentos. Com o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a responsabilidade pelo serviço foi dividida entre a AIMA e o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), que nunca conseguiu implementar as renovações de forma efetiva.Com o passar dos meses, mais de 374 mil imigrantes ficaram com os documentos vencidos, pois não havia uma forma de renovação disponível. Em julho de 2025, a operação passou a funcionar em duas frentes: presencialmente, para os documentos mais antigos, e online, para aqueles com vencimento a partir de agosto.A abertura seguinte será para os documenros com vencimento em novembro e dezembro. Seguindo o calendário dos últimos meses, deverá ocorrer em meados de julho.amanda.lima@dn.pt.Governo acaba com "deferimento tácito" para renovações de títulos de residência .Governo acaba com "deferimento tácito" para renovações de títulos de residência