AIMA libera renovações de títulos que vencem em julho e agosto

Com meses de antecedência, imigrantes com documentos que vencem em julho e agosto já podem fazer a renovação online. O anúncio foi feito pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) nesta quarta-feira, 6 de maio.“O Portal de Renovações já está disponível para a renovação de Autorizações de Residência que caduquem em julho e agosto de 2026. Caso se encontre nesta situação, aceda ao portal-renovacoes.aima.gov.pt e renove a sua Autorização de Residência”, informa o comunicado. Como tem acontecido nos últimos meses, os avisos são divulgados pelas redes sociais da AIMA, que não permite comentários.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A agência continua com o objetivo de abrir o portal de renovações meses antes do prazo. Até então, era possível realizar o procedimento para documentos com validade até 30 de junho. A última abertura do site, para títulos de residência caducados em maio e junho, ocorreu no dia 24 de fevereiro.“A AIMA vai continuar a procurar antecipar a abertura do portal para os próximos meses, de forma a ir ao encontro das necessidades dos cidadãos”, destaca o mesmo comunicado. Esta estratégia tem sido adotada desde o lançamento do site, em julho do ano passado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA promete melhorar serviços, mas diz que filas de espera "não se comparam" ao passado.AIMA estende validade dos comprovativos de renovação