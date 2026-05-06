AIMA libera renovações de títulos que vencem em julho e agosto
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AIMA libera renovações de títulos que vencem em julho e agosto

Procedimento é realizado online, no site das renovações.
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Com meses de antecedência, imigrantes com documentos que vencem em julho e agosto já podem fazer a renovação online. O anúncio foi feito pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) nesta quarta-feira, 6 de maio.

“O Portal de Renovações já está disponível para a renovação de Autorizações de Residência que caduquem em julho e agosto de 2026. Caso se encontre nesta situação, aceda ao portal-renovacoes.aima.gov.pt e renove a sua Autorização de Residência”, informa o comunicado. Como tem acontecido nos últimos meses, os avisos são divulgados pelas redes sociais da AIMA, que não permite comentários.

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A agência continua com o objetivo de abrir o portal de renovações meses antes do prazo. Até então, era possível realizar o procedimento para documentos com validade até 30 de junho. A última abertura do site, para títulos de residência caducados em maio e junho, ocorreu no dia 24 de fevereiro.

“A AIMA vai continuar a procurar antecipar a abertura do portal para os próximos meses, de forma a ir ao encontro das necessidades dos cidadãos”, destaca o mesmo comunicado. Esta estratégia tem sido adotada desde o lançamento do site, em julho do ano passado.

amanda.lima@dn.pt

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