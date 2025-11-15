Renovação de títulos de residência é tema da próxima sessão informativa gratuita da Casa do Brasil

A renovação de títulos de residência de imigrantes será o tema da próxima sessão de esclarecimentos promovida pela Casa do Brasil. O encontro, online e gratuito, ocorrerá no dia 20 de novembro, próxima quinta-feira, às 15h00, via Teams.A sessão será conduzida por Victor Hastenreiter, técnico superior de atendimento da Casa do Brasil de Lisboa. Ele explicará os procedimentos atuais para a renovação das autorizações de residência vencidas.Atualmente, estão em andamento dois processos distintos: um para documentos vencidos antes de 30 de junho de 2025, que são renovados presencialmente pela Estrutura de Missão; e outro para documentos que vencem após 30 de junho, cujo procedimento é realizado online, por meio de uma plataforma no site da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O link para participar está disponível aqui. As pessoas inscritas vão receber um e-mail com as instruções de acesso no dia anterior da sessão. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail sessaocbl@gmail.com. As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas quando o limite for atingido.Esta atividade da Casa do Brasil integra o projeto FAMI2030 – FAMI 00326600 Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – Migrar com Direitos: Integrar para a Igualdade, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Sessões anteriores abordaram temas como a percursos educativos em Portugal, Lei da Nacionalidade, equivalência de diplomas, processos de regularização, saúde mental e a nova lei de imigração.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..PS vai enviar ao Tribunal Constitucional "até quarta-feira" o pedido de análise à Lei da Nacionalidade .Renovações: Estrutura de Missão garante que vai contactar todos que preencheram formulário no portal