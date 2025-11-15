Relações Brasil - Portugal: conheça que venceu a terceira edição do Prêmio FIBE

O Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE) divulgou este sábado, 15 de novembro, o resultado da terceira edição do Prêmio FIBE. A premiação tem o objetivo de reconhecer as melhores produções acadêmicas sobre temas que dialogam sobre as relações entre Brasil e Portugal.Entre as dezenas de inscrições corretamente submetidas, 65% foram de estudantes de mestrado e outras 35% de doutoramento. Houve um empate de 48% entre as áreas de Ciências Sociais e do Direito."O principal requisito foi promover a integração cultural, econômica, social, bem como as ligações históricas, políticas e jurídicas entre Brasil e Europa, especialmente com Portugal, além dos demais países lusófonos", destaca o comunicado sobre os resultados. Esta edição foi a que mais teve participações internacionais. As pesquisas eleitas são de estudantes do Brasil, Espanha, Portugal, Reino Unido e Luxemburgo. Os requisitos da banca avaliadora foram: relevância para a integração Brasil-Europa, caráter inovador do trabalho, produção de conhecimento que potencialmente possa ser adotado e utilizado pelo FIBE, qualidade técnica do estudo e qualidade da redação.Neste terceiro prêmio, em parceria com o DN Brasil, foi criada uma distinção especial, denominada "Imigração com Integração". O objetivo é reconhecer a produção sobre este tema, um dos principais na agenda política e social de Portugal na atualidade.Confira abaixo os resultados:Distinção "Imigração com Integração"Luiza Gil Dos Santos Felipe, da Escola Superior de Comunicação SocialTrabalho: Cobertura noticiosa da Agência Lusa sobre os imigrantes: representações de uma minoria em crescimentoNa categoria Direito, dissertações de mestrado1º Lugar: Priscila Wallauer Rolim Sampaio, da Universidade de LisboaTrabalho: Regulação multinível e a transição da realidade dos resíduos para a dinâmica dos recursos: análise crítica do complexo normativo internacional, europeu e brasileiro2º Lugar: Lizane Guerra, da Universidade de LisboaTrabalho: A justiça no "Continente de são pedro": um estudo histórico- jurídico do final do período colonial3º Lugar: Felipe Dellê Diatczuk, da Universidade Federal do ParanáTrabalho: O acordo de (in)constitucionalidade: os limites, as possibilidades e as respostas institucionais do supremo tribunal federalDireito - Doutorado1º Lugar: Frederico Oliveira Silva, da Universidade de Luxemburgo / Universidade Federal de GoiásTrabalho: The scope of application of alternative dispute resolution mechanisms for financial consumers: insights from the EU and Brazil2º Lugar: ThaÍs Araújo Dias, da Universidade de FortalezaTrabalho: Ditadura legalizada: uma teoria constitucional autoritária brasileira dos atos institucionais3º Lugar: Maria da Glória Costa Gonçalves de Sousa Aquino, da Universidade de SalamancaTrabalho: As soluções autocompositivas nos sistemas de proteção europeu e interamericano de proteção de direitos humanosNa categoria Outras Ciências Sociais, dissertações de mestrado1º Lugar: Quéren Hapuque Alves da Silva, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do PortoTrabalho: Ajustamento intercultural dos self-initiated expatriates brasileiros: um estudo exploratório2º Lugar: Graziele Neves da Silva, da Universidade Nova de LisboaTrabalho: Diversidade e inclusão de género nas empresas lusófonas: Uma perspetiva comparada entre Brasil e Portugal3º Lugar: Sandra Ramos Cerqueira, da Universidade do AlgarveTrabalho: Pátrias: proposta de ação para transformação e promoção de literacia mediática em contexto de desinformação sobre imigração em plataformas digitaisDoutorado1º Lugar: Luana do Rocio Taborda, da Universidade Federal de Santa Catarina e Instituto Universitário de LisboaTrabalho: Associativismo religioso no Brasil e em Portugal: Incentivos e Repertórios de atuação nas arenas públicas de associações católicas no "coração da Igreja"2º Lugar: Maria Manuela Alves Maia Maia, da Pontifícia Universidade Católica de São PauloTrabalho: Imigração e identidade um estudo sobre famílias portuguesas no Rio de Janeiro3º Lugar: Delso de Cássio Batista Junior, da Nottingham Trent UniversityTrabalho: Witnessing dreams of liberation: understanding racialised other experiences in psychology classrooms of portuguese academia.As vencedoras e vencedores recebem prêmios em dinheiro, além de publicação dos trabalhos que obtiverem o primeiro lugar da categoria de teses de doutorado como um livro da "Coletânea Prémio FIBE", editado por editora parceira, publicação dos trabalhos premiados em cada uma das categorias de dissertações de mestrado como um livro da "Coletânea Prémio FIBE", editado por editora parceira e, ainda, a possibilidade de apresentação, remota ou presencial, dos trabalhos em evento promovido pelo FIBE.A coordenação geral do Prêmio FIBE é da brasileira Hadassah Laís S. Santana e Bernardo Motta, também brasileiro, é o coordenador técnico da premiação. Os resultados dos outros anos podem ser conferidos aqui.