"Com os brasileiros, a integração em Portugal é imediata", analisa Gouveia e Melo

Gouveia e Melo, um dos candidatos à Presidência da República, visitou o estande do Brasil no Web Summit, onde reforçou, junto a autoridades brasileiras, a visão que tem sobre a comunidade brasileira no país. "Integrar exige que essas pessoas estejam disponíveis para se integrarem à nossa cultura, aos nossos hábitos e isso, com o Brasil, é imediato, porque não há distinções", disse ao DN / DN Brasil.Segundo o político, existe uma "afinidade histórica" entre Brasil e Portugal. "Somos dois povos que partilham uma grande base cultural e uma profunda afinidade histórica", afirmou.Ao mesmo tempo, ressaltou que o país "teve uma época de imigração descontrolada", sendo necessário "regular, controlar e integrar". Para o candidato, é preciso que Portugal "ofereça condições para que as pessoas venham para a nossa sociedade, vivam com dignidade e não sem dignidade dentro dela".Sobre a comunidade brasileira em Portugal, que também se destaca pelo empreendedorismo em diversas áreas, Gouveia e Melo elogiou esses investimentos. "Vejo com muito interesse o investimento brasileiro em Portugal, pois ele não apenas desenvolve o país, como também amplia outras potencialidades, tanto para o Brasil quanto para o Oceano Atlântico, onde estamos bem posicionados", observou.Mais uma vez, destacou a relação especial entre os dois povos. "Considero que Portugal é uma entidade criada com uma ideia universal. Primeiro desenvolvemos e ocupamos o nosso território. A partir daí, projetamo-nos para o mundo. Os brasileiros são o resultado desse movimento", afirmou.O candidato presidencial também defendeu que Portugal invista "para além do modelo europeu em termos de padrão económico" e siga "um padrão atlântico". Nesse modelo, citou o Brasil, Angola, a África Subsaariana e até mesmo a África não subsaariana. "Tudo em torno do Atlântico valoriza a posição geoestratégica e geoeconômica de Portugal", sublinhou.No Pavilhão Brasil, Gouveia e Melo cumprimentou autoridades e conversou com brasileiros e brasileiras. Foi recebido por Olympio Faissol, ministro-conselheiro da Embaixada do Brasil em Lisboa, pouco antes da cerimônia de abertura do estande. O embaixador Raimundo Carreiro não pôde comparecer por estar no Porto, no funeral da embaixadora Maria Stela Pompeu Brasil Frota.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.