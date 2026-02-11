AIMA lança formulário para pedido de residência temporária a estudantes que trabalham e não concluíram o curso

Imigrantes que vieram para Portugal com visto de estudante, mas que não concluíram o curso e estão trabalhando, poderão pedir uma autorização de residência temporária através de um formulário específico. O anúncio foi feito pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) nas redes sociais.É o caso de vários brasileiros e brasileiras que, por alguma razão, interromperam os estudos, mas atualmente trabalham. Esses relatos chegaram ao DN Brasil após a agência anunciar a modalidade de renovação para estudantes, que excluía quem não havia concluído o curso.Agora, a AIMA lança um formulário específico para esses casos, que antes dependiam de tentar um agendamento por telefone ou até mesmo uma ação judicial. A previsão desse título de residência já consta na legislação, na alínea j) do n.º 1 do artigo 122.º. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppUma das regras para que o documento seja aprovado é que a pessoa não tenha se ausentado de Portugal durante esse período. Não se trata de uma renovação do documento, mas da emissão de um novo título de residência.Como solicitarÉ necessário acessar o formulário de contato e selecionar “Autorização de Residência” no tipo de assunto e “Autorização – dispensa de visto de residência – Art. 122.º – alínea j)” no subtipo de assunto.Devem ser informados os seguintes dados:Nome completoE-mailNúmero de telemóvelData de nascimentoNacionalidadeNúmero da Autorização de Residência (AR)Número do passaporteDocumentos obrigatóriosCópia digitalizada do passaporteCópia digitalizada da Autorização de ResidênciaDeclaração de IRSCópia digitalizada do contrato de trabalho ou de prestação de serviços e declaração de abertura de atividade independente junto à Autoridade Tributária (AT)Comprovativo de inscrição junto à Segurança Social (NISS)Comprovativo de descontos efetuados à Segurança SocialComprovativo de posse de alojamento (AT)A agência reforça que “todos os formulários submetidos que não estejam dentro do âmbito do presente assunto serão automaticamente desconsiderados”. O lançamento deste formulário marca mais uma etapa do processo de digitalização da agência, que tem vindo a criar diversos canais digitais conforme o tipo de autorização de residência.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Atenção ao e-mail. AIMA começa a chamar imigrantes para "nova verificação documental presencial".AIMA muda orientação e estudantes que agora trabalham terão que refazer renovação de residência