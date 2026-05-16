Santuário de Fátima, em Portugal, mantém relação próxima com igrejas e ações no Brasil

O reitor do Santuário de Fátima é enfático ao falar sobre a relação com o Brasil. "É verdade que este entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e a nós enche-nos de grande alegria", afirma o padre Carlos Cabecinhas ao DN Brasil.O padre esteve recentemente no país para um fórum de turismo religioso no em Jacarezinho, no Paraná, e destaca que conheceu "mesmo ali naquela região um santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima que vai ser, dentro de pouco tempo, declarado como Santuário Diocesano oficial".Na ocasião, outros membros da equipe do santuário português acompanharam iniciativas ligadas à Fátima no estado. "É precisamente este dinamismo que vai existindo um pouco por todo lado. Mas estou a falar do estado do Paraná, podíamos falar também de tantos outros lugares no Brasil onde esta vitalidade da mensagem de Fátima é evidente", completa o reitor.Na semana em que foi celebrado o 109º aniversário das aparições de Fátima, brasileiros encherem o Santuário em Portugal no dia 13 para participar das missas e procissões. Segundo números da instituição, o Brasil é o quarto país que mais envia peregrinos para Fátima durante a data.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros são a 4ª nacionalidade de peregrinos que mais visitam Santuário de Fátima no dia 13 de maio.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 15 de maio