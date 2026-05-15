Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 15 de maio

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Programa destaca a participação de brasileiros durante as celebrações de 13 de maio no Santuário de Fátima. Reitor do local afirma que a proximidade com ações no Brasil tem sido crescente.

Nesta edição, conversamos com brasileiros que participaram da celebração de 13 de maio no Santuário de Fátima e com o reitor do local, padre Carlos Cabecinhas, que revela que a proximidade do santuário com ações no Brasil tem sido frequente.

Tem ainda um resumo sobre as alterações à lei trabalhista que o Governo português quer realizar. Iara Lemos analisa a decisão da União Europeia de barrar a entrada de carne brasileira. Amanda Lima explica o novo formulário aberto pela AIMA para regularização de bebês nascidos no país e que não vão ter direito à nacionalidade portuguesa.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

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O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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"Entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e enche-nos de grande alegria"
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