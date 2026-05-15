Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 15 de maio

Nesta edição, conversamos com brasileiros que participaram da celebração de 13 de maio no Santuário de Fátima e com o reitor do local, padre Carlos Cabecinhas, que revela que a proximidade do santuário com ações no Brasil tem sido frequente.Tem ainda um resumo sobre as alterações à lei trabalhista que o Governo português quer realizar. Iara Lemos analisa a decisão da União Europeia de barrar a entrada de carne brasileira. Amanda Lima explica o novo formulário aberto pela AIMA para regularização de bebês nascidos no país e que não vão ter direito à nacionalidade portuguesa.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Ouça no Spotify.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 08 de maio."Entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e enche-nos de grande alegria"