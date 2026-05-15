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Brasileiros são a 4ª nacionalidade de peregrinos que mais visitam Santuário de Fátima no dia 13 de maio

Celebração das aparições de Nossa Senhora conta com dezenas de grupos do Brasil, atrás apenas da Polônia, Itália e França. Projeto Raízes de Fátima reúne depoimentos de peregrinos em livro.

Yasmim Santos não mediu esforços para viajar de São Paulo com a mãe e participar das celebrações deste 13 de maio no Santuário de Fátima pela primeira vez. "Foi incrível, a gente nunca viveu nada parecido. Queria estar com ela aqui, nesta data, para viver esta experiência", conta a jovem ao DN Brasil.

Assim como a dupla, outros milhares de brasileiros participam das atividades alusivas às aparições de Nossa Senhora. De acordo com o Santuário, os grupos vindos do Brasil ocupam a 4ª posição no ranking de peregrinos do exterior, atrás apenas da Polônia, Itália e França.

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"A devoção é muito forte e a gente tem essa graça de estar aqui, já há tanto tempo planejando vir para o 13 de maio e ficar uma semana aqui", diz Renato Duarte, profissional de turismo, que recebe um grupo de Osasco, em São Paulo, para acompanhar a programação.

Yasmim Santos e a mãe, Maria de Fátima, estiveram pela 1ª vez no Santuário neste 13 de maio.
Yasmim Santos e a mãe, Maria de Fátima, estiveram pela 1ª vez no Santuário neste 13 de maio.Caroline Ribeiro

Renato recebe os peregrinos através do projeto Raízes de Fátima, fundado pela brasileira Eliana Olveira em 2017, que promove ações turísticas, mas também de contato com a fé em Nossa Senhora.

Eliana acaba de lançar o livro Nas Raízes de Fátima, que reúne depoimentos de brasileiros que visitam o Santuário. "É uma partilha das pessoas que vêm até aqui e trazem nos seus corações histórias lindas, emocionantes, incríveis, de uma fé que nos emociona profundamente", explica a autora ao DN Brasil.

A presença dos peregrinos brasileiros e a relação de proximidade entre o Santuário de Fátima e a Igreja Católica no Brasil são motivo de alegria para o padre Carlos Cabecinhas, reitor do espaço.

"A percepção que temos é a de que a devoção à Nossa Senhora de Fátima continua a crescer no Brasil e isso chega nos diversos modos, nomeadamente nos muitos convites que nos são feitos para o Santuário de Fátima se tornar presente de algum modo em muitas atividades relacionadas com Fátima que vão ocorrendo por todo o Brasil", afirma o reitor ao DN Brasil.

Eliana Machado, fundadora do projeto Raízes de Fátima.
Eliana Machado, fundadora do projeto Raízes de Fátima.Paulo Spranger

Segundo o padre, são muitas as iniciativas que promovem um contato frequente entre os dois lados do Atlântico. "Há uma série de santuários de Fátima que estão a ser construídos, igrejas dedicadas à Nossa Senhora de Fátima, há congressos, simpósios, fóruns que são promovidos para falar de Fátima e da sua mensagem, como há também muitas outras atividades que dão conhecimento ao Santuário de Fátima e para as quais somos convidados", diz o religioso, destacando que "o Brasil é um continente, é um país enormíssimo" e que o santuário português tenta atender os convites "de acordo com aquilo que nos é possível".

O reitor é enfático ao falar sobre a relação com o Brasil. "É verdade que este entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e a nós enche-nos de grande alegria".

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Yasmim Santos e a mãe, Maria de Fátima, estiveram pela 1ª vez no Santuário neste 13 de maio.
"Entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e enche-nos de grande alegria"
Yasmim Santos e a mãe, Maria de Fátima, estiveram pela 1ª vez no Santuário neste 13 de maio.
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