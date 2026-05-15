Brasileiros são a 4ª nacionalidade de peregrinos que mais visitam Santuário de Fátima no dia 13 de maio

Yasmim Santos não mediu esforços para viajar de São Paulo com a mãe e participar das celebrações deste 13 de maio no Santuário de Fátima pela primeira vez. "Foi incrível, a gente nunca viveu nada parecido. Queria estar com ela aqui, nesta data, para viver esta experiência", conta a jovem ao DN Brasil.Assim como a dupla, outros milhares de brasileiros participam das atividades alusivas às aparições de Nossa Senhora. De acordo com o Santuário, os grupos vindos do Brasil ocupam a 4ª posição no ranking de peregrinos do exterior, atrás apenas da Polônia, Itália e França.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"A devoção é muito forte e a gente tem essa graça de estar aqui, já há tanto tempo planejando vir para o 13 de maio e ficar uma semana aqui", diz Renato Duarte, profissional de turismo, que recebe um grupo de Osasco, em São Paulo, para acompanhar a programação..Renato recebe os peregrinos através do projeto Raízes de Fátima, fundado pela brasileira Eliana Olveira em 2017, que promove ações turísticas, mas também de contato com a fé em Nossa Senhora.Eliana acaba de lançar o livro Nas Raízes de Fátima, que reúne depoimentos de brasileiros que visitam o Santuário. "É uma partilha das pessoas que vêm até aqui e trazem nos seus corações histórias lindas, emocionantes, incríveis, de uma fé que nos emociona profundamente", explica a autora ao DN Brasil.A presença dos peregrinos brasileiros e a relação de proximidade entre o Santuário de Fátima e a Igreja Católica no Brasil são motivo de alegria para o padre Carlos Cabecinhas, reitor do espaço."A percepção que temos é a de que a devoção à Nossa Senhora de Fátima continua a crescer no Brasil e isso chega nos diversos modos, nomeadamente nos muitos convites que nos são feitos para o Santuário de Fátima se tornar presente de algum modo em muitas atividades relacionadas com Fátima que vão ocorrendo por todo o Brasil", afirma o reitor ao DN Brasil..Segundo o padre, são muitas as iniciativas que promovem um contato frequente entre os dois lados do Atlântico. "Há uma série de santuários de Fátima que estão a ser construídos, igrejas dedicadas à Nossa Senhora de Fátima, há congressos, simpósios, fóruns que são promovidos para falar de Fátima e da sua mensagem, como há também muitas outras atividades que dão conhecimento ao Santuário de Fátima e para as quais somos convidados", diz o religioso, destacando que "o Brasil é um continente, é um país enormíssimo" e que o santuário português tenta atender os convites "de acordo com aquilo que nos é possível".O reitor é enfático ao falar sobre a relação com o Brasil. "É verdade que este entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e a nós enche-nos de grande alegria".O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e enche-nos de grande alegria".Fátima: A chegada dos 'filhos' aos braços da 'mãe'. Emoção de peregrinos toma conta do Santuário