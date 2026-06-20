Rock in Rio Lisboa quer "convidar a Europa para se reunir em Portugal"

Começa neste sábado, 20 de junho, mais uma edição do Rock in Rio Lisboa, para um primeiro fim de semana de shows que prometem animar o Parque Papa Francisco com música e muito calor.Neste primeiro fim de semana Katy Perry e Linkin Park são as atrações principais. No próximo, 27 e 28 de junho, Rod Stewart e Cyndi Lauper sobem ao Palco Mundo. Também não vai faltar música portuguesa, com os UHF, GNR e Xutos & Pontapés, e brasileira, com Matuê, Belo e Sepultura.Clique na notícia abaixo para ver a programação completa.Rock in Rio Lisboa: Cartaz completo dos palcos e horário dos concertos .Todos os dias, às 20 horas, vai ser realizado o espetáculo aéreo The Flight. A organização promete mais conforto, com mais sombras, banheiros e mais oferta de alimentação.Em entrevista ao DN/DN Brasil, a vice-presidente executiva do Rock In Rio, Roberta Medina, falou sobre os planos para a edição lisboeta do evento, que já é o terceiro maior em impacto econômico em Portugal, movimentando mais de 120 milhões de euros.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Embratur traz ainda mais brasilidade ao Rock in Rio Lisboa.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho