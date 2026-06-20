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Rock in Rio Lisboa quer "convidar a Europa para se reunir em Portugal"

Em entrevista ao DN/DN Brasil, Roberta Medina fala sobre estratégia de usar a versão lisboeta do festival, que começa este sábado, 20 de junho, como porta global.

Começa neste sábado, 20 de junho, mais uma edição do Rock in Rio Lisboa, para um primeiro fim de semana de shows que prometem animar o Parque Papa Francisco com música e muito calor.

Neste primeiro fim de semana Katy Perry e Linkin Park são as atrações principais. No próximo, 27 e 28 de junho, Rod Stewart e Cyndi Lauper sobem ao Palco Mundo. Também não vai faltar música portuguesa, com os UHF, GNR e Xutos & Pontapés, e brasileira, com Matuê, Belo e Sepultura.

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Roberta Medina em entrevista ao DN.
Rock in Rio Lisboa: Cartaz completo dos palcos e horário dos concertos

Todos os dias, às 20 horas, vai ser realizado o espetáculo aéreo The Flight. A organização promete mais conforto, com mais sombras, banheiros e mais oferta de alimentação.

Em entrevista ao DN/DN Brasil, a vice-presidente executiva do Rock In Rio, Roberta Medina, falou sobre os planos para a edição lisboeta do evento, que já é o terceiro maior em impacto econômico em Portugal, movimentando mais de 120 milhões de euros.

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Roberta Medina em entrevista ao DN.
Embratur traz ainda mais brasilidade ao Rock in Rio Lisboa
Roberta Medina em entrevista ao DN.
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