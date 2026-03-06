Radar DN Brasil

Pedidos de visto para Portugal só presenciais no Brasil: qual será o impacto no bolso?

Governo português extingue possibilidade de pedidos de visto pelos correios a partir de 17 de abril. Veja no Radar DN Brasil mais detalhes sobre a mudança.

O governo de Portugal anunciou que os consulados no Brasil não vão mais aceitar pedidos de visto feitos pelos correios. A partir de 17 de abril, todos os pedidos devem ser apresentados pessoalmente num dos postos da empresa VFS, que faz o processamento. A medida deve impactar a vida de muitas pessoas, já que a VFS atende em poucas capitais.

A editora do DN Brasil, Amanda Lima, explica no Radar.

