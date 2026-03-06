Pedidos de visto para Portugal só presenciais no Brasil: qual será o impacto no bolso?

O governo de Portugal anunciou que os consulados no Brasil não vão mais aceitar pedidos de visto feitos pelos correios. A partir de 17 de abril, todos os pedidos devem ser apresentados pessoalmente num dos postos da empresa VFS, que faz o processamento. A medida deve impactar a vida de muitas pessoas, já que a VFS atende em poucas capitais.A editora do DN Brasil, Amanda Lima, explica no Radar.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 06 de março.Consulados portugueses no Brasil vão deixar de aceitar pedidos de visto pelo correio