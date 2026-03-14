Qual é o perfil do novo presidente de Portugal?

António José Seguro substitui Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve no posto de Presidente da República Portuguesa pelos últimos dez anos.O socialista é tido como moderado. Ainda não se sabe se o novo presidente terá uma relação tão próxima com o Brasil como o seu antecessor, que fez nove viagens oficiais ao país, mas e deve manter a relação fraternal entre as duas nações.Assista ao comentário completo no vídeo.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março.Pesquisador da Fiocruz explica alerta sobre risco de surtos de chicungunya em Portugal e sul da Europa