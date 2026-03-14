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Qual é o perfil do novo presidente de Portugal?

António José Seguro tomou posse como novo Presidente da República Portuguesa. Socialista, é tido como moderado. A editora-executiva do DN Margarida Vaqueiro-Lopes comenta no Radar DN Brasil.

António José Seguro substitui Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve no posto de Presidente da República Portuguesa pelos últimos dez anos.

O socialista é tido como moderado. Ainda não se sabe se o novo presidente terá uma relação tão próxima com o Brasil como o seu antecessor, que fez nove viagens oficiais ao país, mas e deve manter a relação fraternal entre as duas nações.

Assista ao comentário completo no vídeo.

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