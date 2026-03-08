Pesquisador da Fiocruz explica alerta sobre risco de surtos de chicungunya em Portugal e sul da Europa

Um estudo britânico publicado na revista científica The Royal Society trouxe um alerta para Portugal: o país faz parte de uma área geográfica favorável a surtos de chicungunya, doença viral transmitida pelos mosquitos aedes aegypti e aedes albopictus.O estudo aponta a elevação das temperaturas médias no sul da Europa, onde estão Portugal, Espanha, Grécia e Itália, como um dos fatores que favorecem a proliferação dos mosquitos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Rivaldo Venâncio, pesquisador e infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, explica no Radar DN Brasil a relação entre o calor e o aumento do volume de chuvas com o ciclo reprodutivo dos transmissores.Desde 2025, a Fiocruz tem uma base estabelecida em Lisboa e intensificou parcerias com instituições científicas portuguesas.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal está envolvido nos ataques dos EUA ao Irã?.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 06 de março