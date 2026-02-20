Proposta quer alterar Código Penal para criminalizar o racismo em Portugal: pena de prisão de 6 meses a 8 anos

A denúncia de racismo feita pelo jogador brasileiro Vinicius Jr na partida do Real Madri contra o Benfica em Lisboa ampliou a campanha do Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia (GAC) para criminalizar o racismo em Portugal.O grupo é formado por uma série de entidades que querem levar à discussão no parlamento uma proposta de alteração ao Código Penal para tornar a prática de racismo um crime autônomo no país, iniciativa mobilizada através de uma petição pública. Atualmente, atos e ofensas racistas geram apenas punições administrativas ou multas. Além disso, são poucas as condenações. De acordo com o relatório de 2022 da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), de 97 processos abertos naquele ano, apenas 11 resultaram em condenações.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A Casa do Brasil de Lisboa é uma das entidades a integrar o GAC. A presidente, Ana Paula Costa, explica no Radar DN Brasil que a petição chegou a ser entregue no ano passado ao parlamento, mas algumas assinaturas foram invalidadas pela falta de dados completos dos peticionários. "Houve um déficit de cerca de sete mil assinaturas e agora voltou para recolha", diz Ana Paula.Quem pode assinar? "Todas as pessoas com nacionalidade portuguesa e pessoas brasileiras com estatuto de igualdade de direitos políticos", explica a presidente da CBL.Acesse aqui a petição pública online.Veja aqui as informações no site oficial do GAC.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil."Além de preto é burro". Brasileiro registra insultos racistas que ouviu da torcida do Benfica contra Vini Jr.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 20 de fevereiro