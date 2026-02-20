Radar DN Brasil

Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 20 de fevereiro

Brasileiro conta o que ouviu da torcida do Benfica após gol de Vini Jr. Nova diretiva da UE permite o livre trabalho de imigrantes com residência? Tire dúvidas sobre a declaração de saída fiscal.

Boletim de notícias vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil
