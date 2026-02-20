"Além de preto é burro". Brasileiro registra insultos racistas que ouviu da torcida do Benfica contra Vini Jr

Era a primeira vez do brasileiro Felipe Tuelher assistindo a uma partida de futebol em Portugal. O que teria tudo para ser mais um jogaço pela Liga dos Campeões terminou em cenas lamentáveis.Após o gol de Vinicius Júnior pelo Real Madri e a suposta ofensa racista que teria sido proferida por Gianluca Prestianni, a confusão em campo ganhou fôlego nas arquibancadas entre a torcida do Benfica. Felipe registrou em vídeo vários insultos proferidos contra o jogador brasileiro. "Macaco", "além de preto é burro", são alguns dos termos que ouve-se nas gravações.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Felipe disse ter questionado uma das pessoas sobre o motivo para apontarem a cor da pele de Vini Jr nos xingamentos, ao que ouviu como resposta: "isso não pode contra o Benfica, é um time grande". A referência é ao fato de o brasileiro ter comemorado o gol com uma dança considerada uma provocação contra os adversários.Além da investigação oficial para apurar se a conduta de Gianluca Prestianni configura um ato de racismo, o comportamento dos torcedores também está sendo alvo de análise por parte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.O próprio Benfica abriu um processo de averiguação interno para apurar os fatos e identificar torcedores que teriam ofendido Vinicius Jr.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Denúncia de racismo de Vini Jr. contra jogador do Benfica abre investigações em Portugal.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 20 de fevereiro