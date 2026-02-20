Radar DN Brasil

"Além de preto é burro". Brasileiro registra insultos racistas que ouviu da torcida do Benfica contra Vini Jr

Felipe Tuelher assistia ao jogo no Estádio da Luz e captou em vídeo os momentos em que várias pessoas ofendem Vinicius Jr. Conduta da torcida também é alvo de investigação. Veja no Radar DN Brasil.

Era a primeira vez do brasileiro Felipe Tuelher assistindo a uma partida de futebol em Portugal. O que teria tudo para ser mais um jogaço pela Liga dos Campeões terminou em cenas lamentáveis.

Após o gol de Vinicius Júnior pelo Real Madri e a suposta ofensa racista que teria sido proferida por Gianluca Prestianni, a confusão em campo ganhou fôlego nas arquibancadas entre a torcida do Benfica. Felipe registrou em vídeo vários insultos proferidos contra o jogador brasileiro. "Macaco", "além de preto é burro", são alguns dos termos que ouve-se nas gravações.

Felipe disse ter questionado uma das pessoas sobre o motivo para apontarem a cor da pele de Vini Jr nos xingamentos, ao que ouviu como resposta: "isso não pode contra o Benfica, é um time grande". A referência é ao fato de o brasileiro ter comemorado o gol com uma dança considerada uma provocação contra os adversários.

Além da investigação oficial para apurar se a conduta de Gianluca Prestianni configura um ato de racismo, o comportamento dos torcedores também está sendo alvo de análise por parte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

O próprio Benfica abriu um processo de averiguação interno para apurar os fatos e identificar torcedores que teriam ofendido Vinicius Jr.

