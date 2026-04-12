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Por que está tudo mais caro?

Combustíveis, alimentos e outros bens essenciais sofrem as consequências da instabilidade que a guerra no Oriente Médio traz, elevando os preços do petróleo. Veja a análise.

Seja no Brasil ou em Portugal, está mais caro abastecer veículos, fazer compras nos mercados, e pagar por produtos e serviços de vários setores diferente. Um dos motivos? A guerra no Oriente Médio.

O conflito afeta diretamente os preços do petróleo, gerando uma instabilidade que se reflete na subida dos custos dos alimentos, materais de construção e outras cadeias que dependem de transportes.

Além disso, em Portugal, os produtos da cesta básica subiram 6,7% na última semana, alta elevada, também ligada aos preços dos combustíveis.

Nesta análise, o jornalista do Dinheiro Vivo Tomás Gonçalves Pereira explica esta relação.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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