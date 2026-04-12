Por que está tudo mais caro?

Seja no Brasil ou em Portugal, está mais caro abastecer veículos, fazer compras nos mercados, e pagar por produtos e serviços de vários setores diferente. Um dos motivos? A guerra no Oriente Médio.O conflito afeta diretamente os preços do petróleo, gerando uma instabilidade que se reflete na subida dos custos dos alimentos, materais de construção e outras cadeias que dependem de transportes.Além disso, em Portugal, os produtos da cesta básica subiram 6,7% na última semana, alta elevada, também ligada aos preços dos combustíveis.Nesta análise, o jornalista do Dinheiro Vivo Tomás Gonçalves Pereira explica esta relação.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 10 de abril.Rendimentos obtidos no Brasil devem ser declarados em Portugal? Tire dúvidas sobre o IRS