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Rendimentos obtidos no Brasil devem ser declarados em Portugal? Tire dúvidas sobre o IRS

Prazo para entrega do imposto de renda em Portugal já começou. Saiba quem tem que declarar, quem está isento e quais são as diferenças entre o IRS e o Imposto de Renda.

O prazo para entrega da declaração de IRS já começou e quem vive em Portugal, mesmo cidadãos estrangeiros, precisam ficar atentos. Até o final do mês de junho, os contribuintes devem apresentar a sua declaração de rendimentos pelo portal das Finanças.

Diferente do Imposto de Renda brasileiro, o Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS) não acompanha a evolução do patrimônio de um cidadão, apenas os rendimentos. Por exemplo, a compra de um imóvel não precisa ser declarada, mas o valor recebido pela venda algum bem sim.

Mas afinal, quem precisa fazer a declaração? Alguns trabalhadores estão dispensados da entrega, como os que recebem menos de 8.500 euros por ano de rendimentos, mas apresentar a declaração "é também uma forma de mostrar vínculo com o país", afirma a contadora Adriana Castro, uma estratégia que pode ser útil na hora de resolver questões de imigração.

E quem tem rendimentos no Brasil, declara este valor no IRS? Segundo a contadora "todos os rendimentos obtidos no exterior" devem entrar na declaração.

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O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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