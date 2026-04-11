Rendimentos obtidos no Brasil devem ser declarados em Portugal? Tire dúvidas sobre o IRS

O prazo para entrega da declaração de IRS já começou e quem vive em Portugal, mesmo cidadãos estrangeiros, precisam ficar atentos. Até o final do mês de junho, os contribuintes devem apresentar a sua declaração de rendimentos pelo portal das Finanças.Diferente do Imposto de Renda brasileiro, o Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS) não acompanha a evolução do patrimônio de um cidadão, apenas os rendimentos. Por exemplo, a compra de um imóvel não precisa ser declarada, mas o valor recebido pela venda algum bem sim.Mas afinal, quem precisa fazer a declaração? Alguns trabalhadores estão dispensados da entrega, como os que recebem menos de 8.500 euros por ano de rendimentos, mas apresentar a declaração "é também uma forma de mostrar vínculo com o país", afirma a contadora Adriana Castro, uma estratégia que pode ser útil na hora de resolver questões de imigração.E quem tem rendimentos no Brasil, declara este valor no IRS? Segundo a contadora "todos os rendimentos obtidos no exterior" devem entrar na declaração.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..IRS: o pesadelo de quem não é residente em Portugal. Como se proteger da cobrança indevida?.Declaração de saída definitiva do Brasil deve ser feita até fevereiro do ano seguinte à mudança, saiba como