Radar DN Brasil

Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 10 de abril

Programa explica a subida dos preços dos combustíveis e alimentos, impectados pela guerra no Oriente Médio, traz os detalhes sobre a próxima visita do presidente Lula a Portugal e muito mais.

Nesta edição do Radar DN Brasil, explicamos a relação entre a guerra no Oriente Médio e o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos, com uma análise do jornalista do Dinheiro Vivo Tomás Gonçalves Pereira.

Falamos também sobre o IRS, o imposto de renda português, que está com prazo de entrega aberto para as declarações. Tem ainda tudo sobre a próxima viagem de Lula a Europa, direto de Brasília, com Iara Lemos.

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A editora do DN Brasil, Amanda Lima, explica os detalhes sobre as mudanças para quem quer trazer familiares para morar em Portugal.

Em entrevista, os atores Miriam Freeland e Roberto Bomtempo, que deixaram o Rio de Janeiro há seis anos, falam sobre a adaptação ao mundo da produção teatral em Portugal.

E na coluna Rota Tropical, Nuno Tibiriçá conversa com o pai de dois jovens jogadores luso-brasileiros disputados por times de futebol e pelas seleções dos dois países.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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