Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 10 de abril

Nesta edição do Radar DN Brasil, explicamos a relação entre a guerra no Oriente Médio e o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos, com uma análise do jornalista do Dinheiro Vivo Tomás Gonçalves Pereira.Falamos também sobre o IRS, o imposto de renda português, que está com prazo de entrega aberto para as declarações. Tem ainda tudo sobre a próxima viagem de Lula a Europa, direto de Brasília, com Iara Lemos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A editora do DN Brasil, Amanda Lima, explica os detalhes sobre as mudanças para quem quer trazer familiares para morar em Portugal.Em entrevista, os atores Miriam Freeland e Roberto Bomtempo, que deixaram o Rio de Janeiro há seis anos, falam sobre a adaptação ao mundo da produção teatral em Portugal.E na coluna Rota Tropical, Nuno Tibiriçá conversa com o pai de dois jovens jogadores luso-brasileiros disputados por times de futebol e pelas seleções dos dois países..O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de março.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março