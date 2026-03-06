Radar DN Brasil

Portugal está envolvido nos ataques dos EUA ao Irã?

"Portugal não aprovou um ataque direto ao Irã". Margarida Vaqueiro-Lopes, editora executiva do DN, contextualiza a implantação da base das Lajes e a relação de Portugal com os Eua no âmbito militar.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 06 de março
Montenegro anunciou descontos no ISP e explicou utilização da Base das Lajes: "Houve um cumprimento escrupuloso do acordo com os EUA"
