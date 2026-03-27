"Pacote retorno". Veja mudanças que facilitam deportação de imigrantes de Portugal

O Governo português aprovou uma série de mecanismos que facilitam a deportação de imigrantes em situação irregular no país. O chamado "pacote retorno" vai passar a emitir notificações para que os estrangeiros deixem Portugal chamadas de “dever de abandono”.O Governo promete notificar várias pessoas nos próximos dias. Além disso, imigrantes irregulares podem ficar detidos por mais tempo enquanto esperam a deportação.As mudanças causam preocupação, especialmente pela demora do próprio Governo, por meio da Agência para a Inregração, Migrações e Asilo (AIMA), em processar a tempo os pedidos de residência e entregar os cartões das autorizações. A editora do DN Brasil, Amanda Lima, explica.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Assine o DN Brasil no YouTube e no Spotify para não perder nenhum programa!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de março.Advogada relata casos de deportação no aeroporto ligados à demora em processos de residência