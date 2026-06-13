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Onde estão os cartões? AIMA tenta acelerar entrega de títulos de residência renovados

Queixas de demora na entrega continuam entre as principais reclamações dos brasileiros em Portugal. Veja no Radar DN Brasil

A demora para o recebimento dos cartões após a renovação da autorização de residência continua sendo uma queixa frequente entre os brasileiros em Portugal. A diretora-executiva do DN Brasil comenta a situação.

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Onde estão os cartões? AIMA tenta acelerar entrega de títulos de residência renovados
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho
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