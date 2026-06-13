Onde estão os cartões? AIMA tenta acelerar entrega de títulos de residência renovados

A demora para o recebimento dos cartões após a renovação da autorização de residência continua sendo uma queixa frequente entre os brasileiros em Portugal. A diretora-executiva do DN Brasil comenta a situação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho.AIMA terá atendimento aos sábados para entrega de cartões de residência devolvidos