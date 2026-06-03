AIMA terá atendimento aos sábados para entrega de cartões de residência devolvidos

Quatro lojas da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) estarão abertas aos sábados neste mês para a entrega de cartões de residência devolvidos pelos Correios. Os imigrantes com documentos pendentes de retirada serão convocados por e-mail.O procedimento já ocorre diariamente, mas o volume de cartões a serem entregues é alto. O DN Brasil apurou que são cerca de 10 mil documentos. Assim, oferecer horários fora do expediente regular evita prejudicar os atendimentos já agendados.Estarão em funcionamento para esse serviço as unidades da António Augusto Aguiar, em Lisboa, além das lojas do Porto (Capitólio), Vila Real e Braga. As entregas ocorrerão durante todos os sábados deste mês. A exceção é a unidade de Braga, que terá esse serviço adicional apenas nos dias 20 e 27 de junho.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A maior parte desses títulos de residência é da estrutura de missão: primeiros títulos de residência, CPLP e renovações. Esses documentos retornaram à AIMA pelos Correios por não terem sido retirados pelos imigrantes após notificação.Para acelerar a entrega e não prejudicar o atendimento diário, a solução encontrada foi abrir aos sábados. Isso já havia ocorrido no ano passado, com a unidade dos Anjos, em Lisboa. Agora, a estratégia foi disponibilizar pontos de entrega nas principais regiões do país. O jornal também apurou que essa iniciativa exigiu organização dos funcionários da agência e investimento em horas extras para atender à demanda.A orientação da AIMA é que as pessoas que aguardam seus cartões fiquem atentas ao e-mail. Ao mesmo tempo, ressalta que os documentos serão entregues apenas aos que receberem a notificação. A taxa é de 29 euros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA libera renovações de títulos que vencem em julho e agosto.Radiografia de 500 dias na mudança da política migratória em Portugal