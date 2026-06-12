Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho

Neste episódio, falamos sobre a votação no parlamento que poderá tornar o racismo um crime em Portugal.Tem ainda informações sobre a demora na entrega dos títulos de residência renovados pela AIMA, a análise sobre a viagem de Lula para a cúcpula do G7, cobertura direto da Web Summit no Rio de Janeiro e a história de Santo Antônio, padroeiro de Lisboa e adorado pelos brasileiros.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 29 de maio.Crianças em Portugal influenciadas pelo português do Brasil? "Não é uma preocupação"