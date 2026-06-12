Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho

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Programa destaca a votação no parlamento português que poderá criminalizar o racismo. E ainda, informações sobre a demora da AIMA para entrega dos cartões de residência renovados.

Neste episódio, falamos sobre a votação no parlamento que poderá tornar o racismo um crime em Portugal.

Tem ainda informações sobre a demora na entrega dos títulos de residência renovados pela AIMA, a análise sobre a viagem de Lula para a cúcpula do G7, cobertura direto da Web Summit no Rio de Janeiro e a história de Santo Antônio, padroeiro de Lisboa e adorado pelos brasileiros.

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