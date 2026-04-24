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O fim do périplo de Lula pela Europa, com destaque para Portugal

O presidente brasileiro visitou Portugal e marcou o "melhor momento" das relações entre os dois países. Veja a análise da jornalista Margarida Vaqueiro-Lopes.

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Lula da Silva e António José Seguro. Foi o primeiro encontro do brasileiro com o novo presidente de Portugal. 21 de abril de 2026.
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Lula da Silva e António José Seguro. Foi o primeiro encontro do brasileiro com o novo presidente de Portugal. 21 de abril de 2026.
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