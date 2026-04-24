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Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 24 de abril

Programa faz homenagem à Revolução dos Cravos, com história, análise sobre relação da data com o Brasil, música e mais. Tem ainda resumo de Lula em Portugal e lembrete do TSE sobre título de eleitor.

Nesta edição, fazemos uma homenagem ao 25 de Abril.

Como a data se relaciona com o Brasil e outros países que enfrentaram ditaduras? Tem a história do movimento e análise atual com o jornalista e pesquisador em política João Gabriel de Lima.

Trazemos ainda uma entrevista com o Juca Oliveira, de 88 anos, dono do 1º restaurante brasileiro de Lisboa e que veio para o país graças ao 25 de Abril, e uma conversa com Kleiton Ramil, da dupla Kleiton e Kledir, autor de Vira Virou, uma das canções que, no Brasil, homenageiam Portugal pela sua Revolução dos Cravos.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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