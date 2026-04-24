Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 24 de abril

Nesta edição, fazemos uma homenagem ao 25 de Abril.Como a data se relaciona com o Brasil e outros países que enfrentaram ditaduras? Tem a história do movimento e análise atual com o jornalista e pesquisador em política João Gabriel de Lima.Trazemos ainda uma entrevista com o Juca Oliveira, de 88 anos, dono do 1º restaurante brasileiro de Lisboa e que veio para o país graças ao 25 de Abril, e uma conversa com Kleiton Ramil, da dupla Kleiton e Kledir, autor de Vira Virou, uma das canções que, no Brasil, homenageiam Portugal pela sua Revolução dos Cravos.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mais de 235 mil brasileiros regularizados em dois anos. Lula frustra expectativas e não comenta imigração.Veja como vai ser feita a emissão da nova carteira de identidade para brasileiros no exterior