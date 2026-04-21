Casa do Brasil de Lisboa participa de encontro de Lula com presidente de Portugal e expõe "desafios urgentes"

A liderança da Casa do Brasil de Lisboa (CBL) participou da reunião entre os presidentes de Brasil e Portugal, na tarde desta terça-feira, 21 de abril. Lula foi recebido por António José Seguro no Palácio de Belém, marcando o primeiro encontro oficial entre os dois.De acordo com a presidente da CBL, o convite para a participação veio do gabinete da Presidência da República Portuguesa. "Durante o encontro, abordamos os principais temas de grande relevância para os milhares de brasileiros que vivem, trabalham e constroem suas vidas em Portugal. Destacou-se a enorme contribuição da comunidade brasileira ao desenvolvimento do país, nas artes, na cultura, na economia, nos serviços de saúde, na educação e em tantos outros setores", publicou Ana Paula Costa nas suas redes sociais. Segundo Ana Paula, "também foram colocados sobre a mesa desafios urgentes que afetam diretamente essa comunidade. Entre eles, as dificuldades persistentes nos agendamentos do serviço de imigração, que deixam muitas pessoas em situação de vulnerabilidade administrativa, impedindo o acesso a direitos básicos".Ao contrário do que era a expectativa da comunidade brasileira, não houve um posicionamento público mais contundente de Lula como forma de cobrança após as mudanças nas leis de imigração e nacionalidade em Portugal. Conforme o próprio Itamaraty confirmou, dias antes da viagem, o tema é considerado "delicado" pelo Governo Federal, que reconhece "dificuldades" nesta discussão.Lula focou a sua única fala, durante uma declaração conjunta com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, nas questões relacionadas ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul e nas agendas multilaterais dos dois países em prol de discussões pela paz mundial.De acordo com a presidente da CBL, "outro ponto de grande preocupação foi o aumento dos episódios de racismo e xenofobia, fenômeno que tem crescido de forma alarmante e que exige respostas firmes tanto das autoridades portuguesas quanto brasileiras."Depois do encontro com Seguro, Lula seguiu viagem de retorno a Brasília. Antes de Portugal, o presidente cumpriu agenda na Alemanha e na Espanha..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mais de 235 mil brasileiros regularizados em dois anos. Lula frustra expectativas e não comenta imigração.Lula da Silva esteve em Belém com Ventura a gritar: "Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão"