Nova fase do DN Brasil marca dois anos do projeto e aumento da cobertura de Brasil e Portugal

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No próximo dia 3 de junho, o DN Brasil completa dois anos de atividade. Lançado como uma seção do Diário de Notícias, o jornal, agora, passa a ser um órgão jornalístico independente.O registro está em processo junto a Entidade Reguladora da Comunicação Social. O "novo" DN Brasil vai continuar a dedicar a sua atenção à comunidade brasileira em Portugal, mas nasce com o propósito de ser "o jornal do Brasil em Portugal", contribuindo com o seu trabalho para o aprofundamento das relações entre os dois estados lusófonos.O DN Brasil vai reforçar o seu noticiário sobre temas como política, economia e cultura, sem descurar temas como diplomacia, defesa, justiça, tecnologia e outras áreas que vão ao encontro dos interesses de um público esclarecido, plural, culto e exigente.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..DN Brasil vai passar a ser órgão independente, com Amanda Lima como diretora executiva.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 29 de maio