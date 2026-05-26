DN Brasil vai passar a ser órgão independente, com Amanda Lima como diretora executiva

O DN Brasil, suplemento do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira em Portugal, vai passar a ser um órgão de comunicação social autónomo, com a jornalista Amanda Lima como diretora executiva. A passagem a órgão independente está em processo de registo na Entidade Reguladora da Comunicação Social, aguardando-se a sua conclusão. O projeto de Estatuto Editorial pode ser lido abaixo, nesta página.O "novo" DN Brasil vai continuar a dedicar a sua atenção à comunidade brasileira no nosso país, mas nasce com o propósito de ser "o jornal do Brasil em Portugal", contribuindo com o seu trabalho para o aprofundamento das relações entre os dois estados lusófonos. O DN Brasil vai reforçar o seu noticiário sobre temas como política, economia e cultura, sem descurar temas como diplomacia, defesa, justiça, tecnologia e outras áreas que vão ao encontro dos interesses de um público esclarecido, plural, culto e exigente. .A direção será composta por Filipe Alves (diretor, em acumulação com as funções de diretor geral editorial da Global Media e diretor do DN) e Amanda Lima (diretora executiva). A redação do DN Brasil será composta pelos jornalistas Caroline Ribeiro e Nuno Tibiriçá, juntamente com vários colaboradores regulares em Portugal e no Brasil.Nascida no Brasil e residente em Portugal há vários anos, Amanda Lima é jornalista do Diário de Notícias desde 2023, liderando, como editora, a equipa do suplemento DN Brasil. É também editora da secção Sociedade do Diário de Notícias, funções que continuará a desempenhar.Lançado em junho de 2024, o projeto DN Brasil rapidamente se afirmou pela sua implantação junto da comunidade brasileira e pelo seu jornalismo inovador, irreverente e multiplataforma. A sua edição online conta com cerca de 150 mil leitores mensais e tem uma forte presença nas redes sociais, onde conta com cerca de cem mil seguradores e uma média de 13,5 milhões de visualizações mensais. O DN Brasil mantém também uma secção semanal na edição impressa do Diário de Notícias, todas as segundas-feiras e um programa semanal no Youtube. PROJETO DE ESTATUTO EDITORIAL DO DN BRASIL O DN Brasil é um jornal digital dedicado à comunidade brasileira que vive em Portugal e às relações entre os dois países lusófonos, no plano político, económico, social e cultural.O DN Brasil é escrito em português do Brasil e repercute os temas de mais interesse dos imigrantes, com destaque para as notícias de serviço e utilidade pública, além de valorizar a diversificada contribuição dos brasileiros e brasileiras que moram em Portugal.O DN Brasil contribui com o seu trabalho para a aproximação entre Portugal e o Brasil, nomeadamente no plano cultural, económico e social, valorizando aquilo que os une, mas sem deixar de reconhecer os valores e os traços identitários que os definem como países soberanos.O DN Brasil rege-se pelos princípios deontológicos do jornalismo, procurando trabalhar com isenção, independência e imparcialidade, hierarquizando o seu noticiário segundo critérios de natureza jornalística, procurando avaliar a sua importância relativa, com a objetividade possível.O DN Brasil preza um conceito de seriedade jornalística e rejeita o sensacionalismo.O DN Brasil segue a orientação definida, nos termos da Lei de Imprensa, pelo seu diretor e por este Estatuto Editorial, tendo como limites os princípios consagrados na Constituição, no Estatuto do Jornalista e no Código Deontológico da Profissão.