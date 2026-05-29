Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 29 de maio

No Radar DN Brasil desta sexta-feira, 29 de maio, o ministro do STF Gilmar Mendes antecipa detalhes da realização do 14º Fórum de Lisboa, evento que começou a ser chamado de Gilmarpalooza pela quantidade de magistrados e membros da política brasileira que participam.O professor e escritor Marco Neves comenta sobre a sua proximidade com o Brasil e as preocupações que existem, em Portugal, com a influência do português brasileiro nas crianças.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Tem ainda o registro da primeira agenda internacional da Coalização Eólica Marinha e uma conversa com a carioca que vai apresentar um novo programa de turismo sobre Portugal.A gente também celebra os dois anos de vida do DN Brasil!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Governo brasileiro reconhece "dificuldades" em mudanças nas leis da nacionalidade e imigração.Como evitar filas de três horas no aeroporto de Lisboa?