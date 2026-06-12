No subterrâneo de igreja em Lisboa: conheça 'casa' onde Santo Antônio nasceu

É no histórico bairro de Alfama, no coração de Lisboa, que a devoção a Santo Antônio encontra os seus principais elementos, reforçando a presença e relevância do padroeiro da capital portuguesa. Já no Brasil, segundo números da imprensa do Vaticano, são pelo menos 105 cidades, em 10 estados, que têm Santo Antônio como padroeiro.A igreja em lisboa está sempre repleta de visitantes. Para quem visita o local pela primeira vez, como a turista cearense Maria de Fátima, é uma experiência emocionante. "Achei linda, um ambiente muito bom para a gente rezar, fazer os pedidos, entregar a nossa vida para ele tomar conta", diz ao DN Brasil.A igreja foi constrúida em 1767 e substituiu uma capelinha, que existia desde o século XV, no ponto exato onde ficava a casa em que nasceu, ali pelos anos de 1180, o menino Fernando de Bulhões, nome de batismo do santo. É quase uma parada obrigatória no roteiro dos brasileiros."É muito emocionante visitar a casa onde Santo Antônio nasceu", diz ao DN Brasil o turista carioca Sérgio Pinto, que visita o local pela primeira vez, junto com a esposa. Oportunidade que aproveitam para destacar o fato que, até hoje, levanta dúvidas entre os brasileiros. "Santo Antônio nasceu em Lisboa, tem até o museu ali atrás", reforça Eliane Coelho. "Santo Antônio de Pádua não é de Pádua, é de Lisboa", brinca outro turista, Francisco Afonso.Um dos segredos do local é que dá para sentir ainda mais de perto a conexão com as origens do santo. No subsolo da igreja, existe uma cripta que preserva o chão da casa onde Santo Antônio nasceu. Um espaço escondido, muito pequeno, onde os devotos podem deixar ofertas e fazer uma oração.A igreja tem missas todos os dias e não se paga nada para visitar. É um ponto de encontro de fé e conexão entre Portugal e o Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho.Santuário de Fátima, em Portugal, mantém relação próxima com igrejas e ações no Brasil