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"Não se meta nas eleições do Brasil", responde Lula após declarações de Trump

No encerramento da cúpula do G7, na França, presidente dos Estados Unidos chamou processo eleitoral brasileiro de "difícil", ao que o presidente do Brasil reagiu com aviso ao americano.

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Lula durante coletiva de imprensa ao final dos eventos do G7, na França.
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Lula durante coletiva de imprensa ao final dos eventos do G7, na França.
Mecanismo bilateral entre Brasil e UE vai identificar "dificuldades" para exportação de carnes
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