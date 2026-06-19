Radar DN Brasil

Mecanismo bilateral entre Brasil e UE vai identificar "dificuldades" para exportação de carnes

Governo brasileiro sai da cúpula do G7 com um acordo para análise da situação. União Europeia vai proibir a exportação de produtos de origem animal do Brasil a partir de 3 de setembro.

O Itamaraty anunciou que firmou um acordo bilateral com a União Europeia para analisar "dificuldades" que existam no processo de exportação de produtos de origem animal para o bloco, que decidiu impor um veto ao Brasil a partir de 03 de setembro.

Segundo as autoridades europeias, a produção de carne brasileira não está livre do uso de antimicrobianos, substâncias proibidas pelo bloco.

O Brasil tenta reverter a situação. Durante a cúpula do G7, na França, o presidente Lula discutiu o tema com o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
António Costa, presidente do Conselho Europeu, Lula e Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, discutiram veto da UE sobre carnes brasileiras na cúpula do G7.
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho
António Costa, presidente do Conselho Europeu, Lula e Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, discutiram veto da UE sobre carnes brasileiras na cúpula do G7.
Carne e animais do Brasil proibidos de entrar na UE a partir de setembro
Lula da Silva
Cimeira do G7
Acordo UE-Mercosul
Vídeos DN Brasil
Radar DN Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt