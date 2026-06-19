Mecanismo bilateral entre Brasil e UE vai identificar "dificuldades" para exportação de carnes

O Itamaraty anunciou que firmou um acordo bilateral com a União Europeia para analisar "dificuldades" que existam no processo de exportação de produtos de origem animal para o bloco, que decidiu impor um veto ao Brasil a partir de 03 de setembro.Segundo as autoridades europeias, a produção de carne brasileira não está livre do uso de antimicrobianos, substâncias proibidas pelo bloco.O Brasil tenta reverter a situação. Durante a cúpula do G7, na França, o presidente Lula discutiu o tema com o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho.Carne e animais do Brasil proibidos de entrar na UE a partir de setembro