Lei da Nacionalidade volta ao parlamento no dia 1º de abril

O diploma do Governo que altera a Lei da Nacionalidade vai voltar a ser discutido no parlamento português no próximo dia 1º de abril.As mudanças já aprovadas afetam filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, que não vão ter mais direito à nacionalidade de forma automática, e aumentam o tempo de residência no país exigido dos brasileiros para pedir a cidadania, passando de 5 para 7 anos.No dia 1º de abril, os parlamentares vão realizar apenas uma etapa burocrática, que é formalizar a discussão do veto do então presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O ex-presidente, que deixou o posto no início deste mês, enviou a proposta para que Tribunal Constitucional fizesse uma revisão de alguns pontos. O tribunal, por sua vez, julgou algumas medidas como insconstitucionais.Com a discussão no dia 1º, o Governo poderá apresentar o texto revisado para votação. Sendo aprovado pelos deputados, será o novo presidente, António José Seguro, a apreciar o diploma.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Assine o DN Brasil no YouTube e no Spotify para não perder nenhum programa!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lei da Nacionalidade será retomada: entenda os próximos passos.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de março