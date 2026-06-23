Democracias em todo o mundo enfrentam, atualmente, uma série de riscos, que resultam num processo de "implosão democrática". A análise é da escritora e presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas de Frankfurt, Paula Macedo Weiss, primeira convidada do videocast do Radar DN Brasil."As pessoas acabam perdendo de vista que a coisa mais importante dentro da democracia é a participação. A democracia é uma coisa que se faz no dia a dia. Só quando ela está em risco que você começa a acordar para a possível perda, e a perda é iminente. Eu acho que a gente tem muitos riscos, não são só específicos de alguns países que estão passando por processos, agora, de implosão democrática", afirma Paula Macedo Weiss.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A escritora recorda fatos políticos dos últimos anos, e também processos históricos, para analisar a situação atual. "É o que vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos, eu acho. A gente teve, no Brasil, o caos do Bolsonaro, nos EUA, o Trump, o Erdogan na Turquia, e assim a gente pode ir citando vários nomes. E quanto mais essas pessoas vão ficando no poder, quanto maior a capacidade de implosão da ordem democrática e livre. E é um processo que a gente já conhece na história, como se a gente estivesse repetindo. Hitler não fez nada menos do que isso. Ele foi eleito pelos votos da urna, pela vontade popular, e começou então um processo de tomada de poder fascista. E a gente está vendo esse desenvolvimento agora também muito claro em vários lugares do mundo.".Paula Macedo Weiss também comenta sobre a relação entre o seu recém-lançado romance 'Solo' e processos migratórios. "Eu acho que a gente está numa fase muito contrária aos processos migratórios, que está muito associada à perda da democracia, ao enfraquecimento democrático, ao crescimento da xenofobia, da misoginia. É como se a gente tivesse uma perda de valores muito grande e a migração entra dentro disso, como também uma forma de expiação."O videocast Radar DN Brasil foi gravado durante o XIV Fórum de Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de junho, com apoio da Fundação Getúlio Vargas e da FGV Justiça. Acompanhe pelo site do DN Brasil e canais no YouTube e Spotify..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Modernização da CBF em pauta no videocast especial do DN Brasil, no ar a partir de 23 de junho.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho