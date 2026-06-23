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"Fase muito contrária aos processos migratórios" está associada "ao enfraquecimento democrático"

Advogada e escritora, Paula Macedo Weiss vê a atualidade, em vários países, como momento de "implosão democrática". Brasileira é a primeira entrevistada do videocast Radar DN Brasil.

Democracias em todo o mundo enfrentam, atualmente, uma série de riscos, que resultam num processo de "implosão democrática". A análise é da escritora e presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas de Frankfurt, Paula Macedo Weiss, primeira convidada do videocast do Radar DN Brasil.

"As pessoas acabam perdendo de vista que a coisa mais importante dentro da democracia é a participação. A democracia é uma coisa que se faz no dia a dia. Só quando ela está em risco que você começa a acordar para a possível perda, e a perda é iminente. Eu acho que a gente tem muitos riscos, não são só específicos de alguns países que estão passando por processos, agora, de implosão democrática", afirma Paula Macedo Weiss.

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A escritora recorda fatos políticos dos últimos anos, e também processos históricos, para analisar a situação atual. "É o que vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos, eu acho. A gente teve, no Brasil, o caos do Bolsonaro, nos EUA, o Trump, o Erdogan na Turquia, e assim a gente pode ir citando vários nomes. E quanto mais essas pessoas vão ficando no poder, quanto maior a capacidade de implosão da ordem democrática e livre. E é um processo que a gente já conhece na história, como se a gente estivesse repetindo. Hitler não fez nada menos do que isso. Ele foi eleito pelos votos da urna, pela vontade popular, e começou então um processo de tomada de poder fascista. E a gente está vendo esse desenvolvimento agora também muito claro em vários lugares do mundo."

Paula Macedo Weiss durante entrevista ao DN Brasil.
Paula Macedo Weiss durante entrevista ao DN Brasil.Leonardo Negrão

Paula Macedo Weiss também comenta sobre a relação entre o seu recém-lançado romance 'Solo' e processos migratórios. "Eu acho que a gente está numa fase muito contrária aos processos migratórios, que está muito associada à perda da democracia, ao enfraquecimento democrático, ao crescimento da xenofobia, da misoginia. É como se a gente tivesse uma perda de valores muito grande e a migração entra dentro disso, como também uma forma de expiação."

O videocast Radar DN Brasil foi gravado durante o XIV Fórum de Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de junho, com apoio da Fundação Getúlio Vargas e da FGV Justiça. Acompanhe pelo site do DN Brasil e canais no YouTube e Spotify.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Paula Macedo Weiss durante entrevista ao DN Brasil.
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Paula Macedo Weiss durante entrevista ao DN Brasil.
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