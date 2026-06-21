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Modernização da CBF em pauta no videocast especial do DN Brasil, no ar a partir de 23 de junho

Vice-presidente da entidade, Michelle Ramalho é uma das entrevistadas na série de conversas do Radar DN Brasil gravada durante o Fórum de Lisboa.

O Radar DN Brasil vai estrear, a partir de terça-feira, 23 de junho, um videocast especial gravado durante o Fórum de Lisboa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a FGV Justiça.

A série é uma extensão do programa, abordando os principais temas da atualidade brasileira com autoridades e personalidades dos mundos jurídico, político, acadêmico e cultural.

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Entre as conversas, conduzidas pela jornalista Amanda Lima, diretora-executiva do DN Brasil, estão nomes como o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão; Stella Aranha, ministra do Tribunal Superior Eleitoral; Michelle Ramalho, vice-presidente da CBF; e a atriz Luiza Brunet.

As entrevistas vão ser publicadas às terças, quartas e quintas, no site do DN Brasil e canais no YouTube e Spotify.

Em entrevista ao DN Brasil, realizada durante o Fórum de Lisboa, a paraibana demonstrou confiança na Seleção Brasileira neste ano.
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho
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