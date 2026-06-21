Modernização da CBF em pauta no videocast especial do DN Brasil, no ar a partir de 23 de junho

O Radar DN Brasil vai estrear, a partir de terça-feira, 23 de junho, um videocast especial gravado durante o Fórum de Lisboa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a FGV Justiça.A série é uma extensão do programa, abordando os principais temas da atualidade brasileira com autoridades e personalidades dos mundos jurídico, político, acadêmico e cultural.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre as conversas, conduzidas pela jornalista Amanda Lima, diretora-executiva do DN Brasil, estão nomes como o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão; Stella Aranha, ministra do Tribunal Superior Eleitoral; Michelle Ramalho, vice-presidente da CBF; e a atriz Luiza Brunet.As entrevistas vão ser publicadas às terças, quartas e quintas, no site do DN Brasil e canais no YouTube e Spotify..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho.O poder de incomodação do PIX