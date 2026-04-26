Faltam 10 dias. Veja como regularizar situação junto à Justiça Eleitoral

Está chegando ao fim o prazo para que eleitores brasileiros em Portugal e no exterior possam regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. Até o próximo dia 6 de maio, é possível justificar ausências, pedir a transferência do domicílio eleitoral para a zona do exterior ou até mesmo, para quem completou 16 anos, solicitar a emissão do primeiro título.Tudo é feito de forma online, sem necessidade de deslocamento a consulados, por exemplo.O primeiro passo é acessar o site tse.jus.brEscolher a opção “serviços eleitorais” no canto superior do siteClicar em “eleitorado no exterior”WhatsApp: +55 61 3048-1772 (12H às 18h Brasília)Caso haja alguma multa a ser paga, tudo vai ser gerado após a solicitação do serviço pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.O voto no Brasil é obrigatório para cidadãos a partir dos 18 anos. Quem não estiver com a situação em dia pode ter problemas, já que o comprovante de regularização eleitoral é necessário para a renovação do passaporte, documento fundamental para quem vive em outro país.Este ano, as eleições presidenciais vão ser realizadas em outubro e Portugal vai bater recorde no número de eleitores. Lisboa é o maior colégio eleitoral de brasileiros na Europa. O consulado-geral, que organiza o pleito, já realizou reuniões com a reitoria da Universidade de Lisboa, local que sedia as votações, para a preparação do local, que vai receber sessões de voto em mais dois prédios do campus.O objetivo é evitar filas e demoras, como ocorreu nas eleições de 2022, quando havia 45.273 eleitores inscritos. O número deste ano só será conhecido após maio, quando o processo de transferência de domicílios eleitorais for confirmado. Além de Lisboa, as cidades do Porto e de Faro também recebem a votação..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 24 de abril.Quer trabalhar como voluntário nas próximas eleições presidenciais? Consulado do Brasil em Lisboa abre seleção