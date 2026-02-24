Quer trabalhar como voluntário nas próximas eleições presidenciais? Consulado do Brasil em Lisboa abre seleção

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa abriu seleção para pessoas interessadas em trabalhar de forma voluntária na organização e realização das eleições presidenciais deste ano. O anúncio foi publicado nas redes sociais esta terça-feira, 24 de fevereiro.Os voluntários realizam atividades como organização das filas e apoio aos mesários. O primeiro turno está marcado para o dia 04 de outubro. "A participação da comunidade é essencial para fortalecer a democracia brasileira", destaca o órgão.Para ser voluntário na eleições, é preciso enviar o nome completo e contato telefônico para o e-mail cg.lisboa@itamaraty.gov.br, com o assunto da mensagem sendo 'Eleições 2026'. O consulado vai entrar em contato para informar as instruções do processo. No entanto, pontua que este contato será "em data mais próxima à realização das eleições". Na capital portuguesa, a votação ocorre tradicionalmente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas o crescimento exponencial do número de eleitores fez com que mais dois prédios da instituição fossem disponibilizados para o pleito brasileiro. Vão ser instaladas seções de voto também na Faculdade de Letras e na Reitoria.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppLisboa já é o maior colégio eleitoral brasileiro na Europa. Em 2022, estavam inscritos 45.273 eleitores. O número total deste ano só será conhecido após o mês de maio, quando o prazo para o processo de transferência de títulos para o exterior acabar, mas, até agora, o consulado já estima que mais de 60 mil eleitores vão estar registrados.Caso haja segundo turno para presidente, será realizado no dia 25 de outubro. Além de Lisboa, brasileiros residentes em Portugal também votam nas cidades de Porto e Faro..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa alerta para prazos de regularização do título eleitoral.Consulado-Geral do Brasil em Lisboa realiza melhorias e destina andar exclusivo ao setor de passaportes