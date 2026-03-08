Escola portuguesa com alunos de 37 nacionalidades cria manual de boas-vindas para imigrantes

Em 2023, o Agrupamentos das Escolas de Marrazes, em Leiria, conseguiu botar em prática um projeto há tempos desejado: criar um kit de boas-vindas para alunos imigrantes.A motiviação foi o crescimento exponencial do número de alunos estrangeiros matriculados nos três estabelecimentos que formam o agrupamento. Atualmente, mais de 500 dos cerca de 2500 alunos são imigrantes, a maioria brasileiros.O manual traz, de forma lúdica e educativa, informações acessíveis para que as crianças possam se ambientar e aprender mais sobre a dinâmica na cidade e na escola. Está traduzido em nove idiomas e também em braile e tem sido requisitado por escolas de todo o país que também desejam utilizá-lo nos seus meios.Assista à reportagem completa no Radar DN Brasil.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes.Pedidos de visto para Portugal só presenciais no Brasil: qual será o impacto no bolso?