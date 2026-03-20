Entidade acadêmica brasileira repudia áudio racista e misógino de estudantes em Coimbra

A Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra (APEB) foi uma das entidades a assinar uma nota de repúdio após a circulação de um áudio com conteúdo racista e misógino em um grupo de alunos da Universidade de Coimbra. O caso está sendo apurado pela instituição e será denunciado ao Ministério Público.Coimbra concentra um alto número de estudantes brasileiros. A presidente da APEB, Letícia Coelho, falou ao Radar DN Brasil.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Proposta quer alterar Código Penal para criminalizar o racismo em Portugal: pena de prisão de 6 meses a 8 anos