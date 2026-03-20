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Entidade acadêmica brasileira repudia áudio racista e misógino de estudantes em Coimbra

Presidente da Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros diz que a tolerância "é zero" com casos de discriminação. Áudio incentiva violência contra mulheres e ofende pessoas negras.

A Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra (APEB) foi uma das entidades a assinar uma nota de repúdio após a circulação de um áudio com conteúdo racista e misógino em um grupo de alunos da Universidade de Coimbra. O caso está sendo apurado pela instituição e será denunciado ao Ministério Público.

Coimbra concentra um alto número de estudantes brasileiros. A presidente da APEB, Letícia Coelho, falou ao Radar DN Brasil.

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