Crianças em Portugal influenciadas pelo português do Brasil? "Não é uma preocupação"

O professor e escritor Marco Franco Neves lança no Brasil um dos seus livros, 'Queria? Já Não Quer?', que traz algumas curiosidades sobre as variantes da língua portuguesa.Conhecido pelos vídeos descontraídos que produz sobre a história do português, afirma que a influência da variante do Brasil nas crianças em Portugal "não é uma preocupação" e que, se existe alguma "pressão" sobre a língua, é pela predominância do inglês em vários contextos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 29 de maio.Carioca Lígia Vargas comanda novo programa de turismo sobre Portugal