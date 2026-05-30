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Carioca Lígia Vargas comanda novo programa de turismo sobre Portugal

Historiadora da arte e apresentadora, Lígia está à frente do Fora do Mapa, programa que vai estrear no Travel Plus, o primeiro canal de turismo gratuito em smart tvs no Brasil.

Mostrar Portugal aos brasileiros com um outro olhar, essa é a proposta do programa Fora do Mapa, que estreia em julho no Brasil no Travel Plus, o primeiro canal de turismo disponível gratuitamente em smart tvs.

"É um olhar voltado muito para a cultura, para as tradições, não só a cultura no sentido acadêmico, de museus e obras, mas também comportamento, gastronomia, é um olhar diferenciado para o que o turista já conhece", conta a apresentadora, Lígia Vargas, no Radar DN Brasil.

Historiadora da arte, Lígia já tem experiência na comunicação, sendo apresentadora do podcast Resenha Carioca. A primeira temporada do Fora do Mapa foi gravada em Lisboa, região norte e Alentejo durante este mês de maio.

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Mesmo já tendo vivido em Portugal, Lígia afirma ter se surpreendido durante as gravações. Durante a visita às ruínas do teatro romano de Lisboa, descobriu os vestígios que "comprovam a existência humana pré-histórica" e confessa ter ficado encantada com a possibilidade de fazer os brasileiros conhecerem Portugal "de uma maneira diferente, fora do óbvio".

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Lígia Vargas e a equipa durante gravações do Fora do Mapa
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