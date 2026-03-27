Conheça os Chuchuzinhos, uma banda portuguesa que faz tributo aos Mamonas Assassinas

São amigos, músicos profissionais e fãs da banda brasileira que marcou uma geração e morreu num trágico acidente em março de 1996. Os Chuchuzinhos carregam a energia irreverente dos Mamonas para abraçar os corações dos saudosos em Portugal.A ideia foi de Jorge Anacleto, o guitarrista, que já tinha participado de um projeto semelhante e resolveu montar o grupo. Junto com ele estão a tecladista Isa Peixinho, o baterista Pipo Daniel, o baixista Ricardo Duarte e o vocalista André Soares, o único da banda que não é músico profissional. André cantava os sucessos dos Mamonas em karaokes e foi assim que foi "descoberto".Os cinco amigos destacam a febre que também atingiu Portugal na década de 1990. "Foi uma loucura", recorda Isa. "Eu era adolescente, na época tinha 14, e não fui exceção. E quando se deu o acidente foi realmente devastador", completa.Hoje, os Chuchuzinhos fazem shows por todo o país e levam o projeto em paralelo a outras atividades profissionais, mas não apenas como hobby. "Vamos sempre para palco com este sentido de responsabilidade, apesar de ser este rock cômico, também é uma tentativa de despertar consciências, num Brasil dos anos 90. Mais do que fazer um concerto estamos a manter viva uma memória", afirma Isa."Fazemos esse trabalho de tributo para também mostrar aos mais pequenos, a minha filha tem sete anos e já canta Mamonas", diz André. "A minha neta também", completa Ricardo. "Ela acha piada ao Sabão Crá Crá".O trabalho dos Chuchuzinhos pode ser acompanhado pelas redes sociais da banda.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Assine o DN Brasil no YouTube e no Spotify para não perder nenhum programa!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de março.Mamonas Assassinas ganham série na televisão portuguesa a partir de 8 de março