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Conheça os Chuchuzinhos, uma banda portuguesa que faz tributo aos Mamonas Assassinas

Neste mês de março, o tragédia aérea que tirou a vida da banda brasileira completa 30 anos. Em Portugal, os Mamonas também fizeram - e fazem - sucesso. Os Chuchuzinhos seguem enaltecendo este legado.

São amigos, músicos profissionais e fãs da banda brasileira que marcou uma geração e morreu num trágico acidente em março de 1996. Os Chuchuzinhos carregam a energia irreverente dos Mamonas para abraçar os corações dos saudosos em Portugal.

A ideia foi de Jorge Anacleto, o guitarrista, que já tinha participado de um projeto semelhante e resolveu montar o grupo. Junto com ele estão a tecladista Isa Peixinho, o baterista Pipo Daniel, o baixista Ricardo Duarte e o vocalista André Soares, o único da banda que não é músico profissional. André cantava os sucessos dos Mamonas em karaokes e foi assim que foi "descoberto".

Os cinco amigos destacam a febre que também atingiu Portugal na década de 1990. "Foi uma loucura", recorda Isa. "Eu era adolescente, na época tinha 14, e não fui exceção. E quando se deu o acidente foi realmente devastador", completa.

Hoje, os Chuchuzinhos fazem shows por todo o país e levam o projeto em paralelo a outras atividades profissionais, mas não apenas como hobby. "Vamos sempre para palco com este sentido de responsabilidade, apesar de ser este rock cômico, também é uma tentativa de despertar consciências, num Brasil dos anos 90. Mais do que fazer um concerto estamos a manter viva uma memória", afirma Isa.

"Fazemos esse trabalho de tributo para também mostrar aos mais pequenos, a minha filha tem sete anos e já canta Mamonas", diz André. "A minha neta também", completa Ricardo. "Ela acha piada ao Sabão Crá Crá".

O trabalho dos Chuchuzinhos pode ser acompanhado pelas redes sociais da banda.

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