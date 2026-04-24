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Como Portugal inspirou quedas de ditaduras no Brasil e no Mundo?

Com a Revolução dos Cravos, abre-se um "efeito dominó" que levou ao fim de regimes ditatoriais em vários países. Veja a análise do jornalista e pesquisador em política comparada João Gabriel de Lima.

Na análise do jornalista e pesquisador em política comparada João Gabriel de Lima, o 25 de Abril representa um marco na história, que desencadeou um "efeito de dominó" de quedas de vários regimes ditatoriais pelo mundo, com influência no Brasil.

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Celebração do 25 de Abril.
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