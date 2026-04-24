Como Portugal inspirou quedas de ditaduras no Brasil e no Mundo?

Na análise do jornalista e pesquisador em política comparada João Gabriel de Lima, o 25 de Abril representa um marco na história, que desencadeou um "efeito de dominó" de quedas de vários regimes ditatoriais pelo mundo, com influência no Brasil.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 24 de abril."Como cidadãos, temos que saber como proceder", diz brasileiro durante teste de alerta de tsunami em Lisboa