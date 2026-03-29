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"Como cidadãos, temos que saber como proceder", diz brasileiro durante teste de alerta de tsunami em Lisboa

Simulação de evacuação de emergência no caso de uma onda gigante movimentou a zona próxima ao rio Tejo, uma das áreas mais emblemáticas e turísticas da cidade.

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