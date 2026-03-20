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Saiba como funciona o novo app para comunicação de viagens a Portugal

Dispositivo faz parte do novo mecanismo europeu de controle de viajantes de fora do Espaço Schegen e quer diminuir filas nos aeroportos na hora de mostrar o passaporte.

O governo de Portugal lançou um novo aplicativo para que viajantes possam comunicar a entrada ou saída do país. O app Travel to Europe faz parte do sistema europeu de controle de passageiros oriundos de países de fora da União Europeia. O objetivo é tentar reduzir as filas de espera no controle de imigração nos aeroportos.

Entenda como funciona com a editora do DN Brasil, Amanda Lima.

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