Saiba como funciona o novo app para comunicação de viagens a Portugal

O governo de Portugal lançou um novo aplicativo para que viajantes possam comunicar a entrada ou saída do país. O app Travel to Europe faz parte do sistema europeu de controle de passageiros oriundos de países de fora da União Europeia. O objetivo é tentar reduzir as filas de espera no controle de imigração nos aeroportos.Entenda como funciona com a editora do DN Brasil, Amanda Lima.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal lança app para agilizar controlo nos aeroportos.Governo aperta regras de deportação em Portugal. Entenda quem pode ser afetado