Brasileiros com residência em Portugal vão poder morar em qualquer país da União Europeia para trabalhar?

Ao contrário do que tem sido divulgado sobre a Diretiva 1233 da União Europeia (UE), que vai entrar em vigor a partir de 21 de maio, este mecanismo não garante aos brasileiros e demais imigrantes com autorização de residência em Portugal a livre circulação na UE para trabalhar.O objetivo da diretiva não é a mobilidade de profissionais na UE, mas sim, como afirma o próprio texto, "simplificar os procedimentos de migração laboral dos nacionais de países não pertencentes à UE ('nacionais de países terceiros') e assegurar um tratamento equitativo a esses trabalhadores".