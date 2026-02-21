Radar DN Brasil

Brasileiros com residência em Portugal vão poder morar em qualquer país da União Europeia para trabalhar?

Diretiva 1233 da UE não garante livre circulação de imigrantes com autorização de residência em um Estado-membro por motivos de trabalho. Amanda Lima explica no Radar DN Brasil o que diz o documento.

Ao contrário do que tem sido divulgado sobre a Diretiva 1233 da União Europeia (UE), que vai entrar em vigor a partir de 21 de maio, este mecanismo não garante aos brasileiros e demais imigrantes com autorização de residência em Portugal a livre circulação na UE para trabalhar.

O objetivo da diretiva não é a mobilidade de profissionais na UE, mas sim, como afirma o próprio texto, “simplificar os procedimentos de migração laboral dos nacionais de países não pertencentes à UE (‘nacionais de países terceiros’) e assegurar um tratamento equitativo a esses trabalhadores”.

Entenda o que significa a transposição da nova Diretiva nesta edição do Radar DN Brasil.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil
