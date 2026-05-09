Radar DN Brasil

Jogos do Brasil na 1ª fase da Copa vão passar abertos no YouTube em Portugal. Dona da CazéTV vai transmitir

LiveMode inicia operações da LiveMode TV com aposta em adaptar o formato de sucesso do projeto brasileiro ao público português. Os responsáveis pelo canal contam tudo no Radar DN Brasil.

A LiveMode TV, novo canal de streaming dos criadores da CazéTV, vai transmitir os jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de graça no YouTube em Portugal.

A empresa aposta em replicar o modelo de sucesso no Brasil numa versão portuguesa e vai arrancar com força a programação com a transmissão de todos os jogos de Portugal durante o mundial de futebol.

O repórter Nuno Tibiriçá conta mais sobre os bastidores da implantação da empresa na terrinha.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Fábio Medeiros e João Mesquita, responsáveis pela operação da LivemodeTV.
LiveModeTV quer revolucionar as transmissões desportivas: “O desporto é hoje o grande ativo do streaming”
Fábio Medeiros e João Mesquita, responsáveis pela operação da LivemodeTV.
Cazé, o fenómeno da internet que mudou a forma de ver futebol no Brasil e já chegou a Portugal
Futebol
seleção brasileira
mundial de futebol
Vídeos DN Brasil
Radar DN Brasil
Plataformas de streaming
Diário de Notícias
www.dn.pt