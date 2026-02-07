Brasileiro lança 'Art Walk', projeto que faz artistas caminharem por Lisboa com as suas obras

Estão abertas as inscrições de artistas interessados em participar do Art Walk, projeto idealizado pelo brasileiro Fabiano Cafure que vai levar obras de arte para as ruas de Lisboa.Para se inscrever, basta ter uma tela adequada para ser carregada durante um passeio pela cidade.A primeira edição vai ser realizada no dia 14 de março, em local a definir. O criador conta no Radar DN Brasil mais detalhes sobre o projeto.As informações para participação são divulgadas nos perfis oficiais do Art Walk..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Estreia! Assista ao Radar, o novo programa semanal do DN Brasil.Consulado brasileiro em Lisboa já fez 28 atendimentos por violência doméstica este ano